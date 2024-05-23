Сегодня электричество отключают в Астрахани и пригородном поселке

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В четверг, 23 мая, плановые отключения электричества коснутся 18 улиц и переулков Астрахани: а также поселка Новоначаловский Приволжского района (с 09:00 до 18:00).
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