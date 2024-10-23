Полиция проведет проверку из-за стрельбы в Дашково-Песочне

Сообщалось, что компания устроила стрельбу неподалеку от одного из домов по улице Новоселов. В УМВД по региону сообщили, что заявлений по этому поводу правоохранители не получали, однако все же проверят данные о возможных нарушениях.
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