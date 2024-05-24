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Орлова призналась, что переживает за развитие дочери

Орлова призналась, что переживает за развитие дочери

Ольга Орлова в прошлом году во второй раз стала мамой. 45-летняя знаменитость родила дочь Анну. В своем личном блоге звездная мать не только радостно делится достижениями и первыми успехами малышки, но и откровенно рассказывает о волнующих ее моментах.

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