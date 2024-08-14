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Силуанов заявил о наличии крепкого финансового щита у России

Силуанов заявил о наличии крепкого финансового щита у России

Глава Минфина Антон Силуанов, выступая на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", заявил о наличии у России крепкого финансового щита, благодаря которому стране удается выдерживать оказываемое финансовое давление.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Половину того щита подарил пиндосам. Хоть бы молчал. Его посадить надо.
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20 час.

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