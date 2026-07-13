Патрушев: ФСБ развивает опыт контрразведки 1990-х

Новости внутренней и внешней политики в России

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью РИА Новости заявил, что опыт российских контрразведчиков, обезвредивших множество кадровых сотрудников и агентов иностранных разведок, сегодня успешно развивается и применяется в ФСБ.