Патрушев: ФСБ развивает опыт контрразведки 1990-х

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью РИА Новости заявил, что опыт российских контрразведчиков, обезвредивших множество кадровых сотрудников и агентов иностранных разведок, сегодня успешно развивается и применяется в ФСБ.
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