Президент Российской академии образования Ольга Васильева поддержала идею внедрения интегральной оценки в школах.
Глава РАО Васильева: Предложение о вводе интегральной оценки в школах разумное
Комментарии
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лл
лина любимцева
Уже говорят-говорят, что уберут ЕГЭ, А"воз и ныне там". ВЕРНИТЕ экзамены, как было раньше!! И экзамены должны быть по основным предметам: русскому языку, литературе. истории, математике, физике и химии. По рисованию не нужны экзамены... А ЗДЕСЬ еще придумали некие "интегральные оценки" по счету ДО СТА? Чем дальше в лес - тем больше наломают дров.
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17 час.
НR
Надежда Rudi
Они с ума нас всех и детей наших сведут со своими интегральными оценками. Учителей к тому времени уже не будет, ученики выгонят всех нормальных учителей. На их место придут мигранты и проинтегрируют русских детей.
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15 час.
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