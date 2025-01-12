Глава РАО Васильева: Предложение о вводе интегральной оценки в школах разумное

лл

лина любимцева

Уже говорят-говорят, что уберут ЕГЭ, А"воз и ныне там". ВЕРНИТЕ экзамены, как было раньше!! И экзамены должны быть по основным предметам: русскому языку, литературе. истории, математике, физике и химии. По рисованию не нужны экзамены... А ЗДЕСЬ еще придумали некие "интегральные оценки" по счету ДО СТА? Чем дальше в лес - тем больше наломают дров.