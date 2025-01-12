Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Глава РАО Васильева: Предложение о вводе интегральной оценки в школах разумное

Глава РАО Васильева: Предложение о вводе интегральной оценки в школах разумное

Президент Российской академии образования Ольга Васильева поддержала идею внедрения интегральной оценки в школах.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Уже говорят-говорят, что уберут ЕГЭ, А&quot;воз и ныне там&quot;. ВЕРНИТЕ экзамены, как было раньше!! И экзамены должны быть по основным предметам: русскому языку, литературе. истории, математике, физике и химии. По рисованию не нужны экзамены... А ЗДЕСЬ еще придумали некие &quot;интегральные оценки&quot; по счету ДО СТА?  Чем дальше в лес - тем больше наломают дров.
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17 час.
НR
Надежда Rudi
Они с ума нас всех и детей наших сведут со своими интегральными оценками. Учителей к тому времени уже не будет, ученики выгонят всех нормальных учителей. На их место придут мигранты и проинтегрируют русских детей.
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15 час.

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