Танкисты уничтожили командный пункт ВСУ в Луганской Народной Республике

Минобороны РФ Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской армии группировки войск "Запад" уничтожили подземный командный пункт, замаскированные опорные пункты и живую силу подразделения украинских боевиков в ЛНР.
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