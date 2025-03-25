Американские учёные пришли к выводу, что чем сильнее человек верит в астрологию и Таро

. тем ниже его интеллектуальные способности.Исследование показало, что увлечение гороскопами и картами чаще встречается среди людей с низким уровнем образования, которые нередко воспринимают астрологию как науку.
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