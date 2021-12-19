Об измельчании человечества

Патриарх журналистики Георгий Зубков о цензуре, современной политике,﻿ встречах с сильными мира сего и уникальных знакомствах Он сделал сотни репортажей из доброй половины стран планеты, стоял у истоков радиостанции «Маяк», программы «Время», составил актуальное до сих пор пособие по технике речи для дикторов, стал лауреатом государственных и престижнейших профессиональных премий, а ещё — работал с Хрущёвым, дружил с Лилей Брик, Константином Симоновым, Марселем Марсо, брал интервью у Фиделя Кастро, Франсуа Миттерана, а однажды папа римский вопреки правилам дал ему автограф.