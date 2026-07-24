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Аксаков спрогнозировал ключевую ставку к концу 2026 года

Аксаков спрогнозировал ключевую ставку к концу 2026 года

Решение Банка России снизить ключевую ставку на символические 0,25 процентного пункта связано со стремлением регулятора точнее определить проинфляционные риски и подтвердить тренд на смягчение денежно-кредитной политики.

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