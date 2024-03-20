Сколько дорог и домов в Барнауле может затопить во время паводка

В настоящий момент на опасных участках проводится очистка всех ливневых стоков Начальник управления по делам ГО ЧС Барнаула Владимир Драчев рассказал "Толку", какие районы города кроме Затона входят в зону риска во время паводка, может ли их подтопить в ближайшее время и когда начнется таяние снега.