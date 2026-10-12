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Дикиджи: надеюсь, что продержусь как минимум этот сезон

Дикиджи: надеюсь, что продержусь как минимум этот сезон

Российский фигурист Владислав Дикиджи высказался о своём выступлении на турнире в Казахстане. «Баллы невероятные, но мне приятнее от того, что я катаю программы — и с каждым разом становится по внутренней составляющей всё лучше и лучше.

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