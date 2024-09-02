Трамп: демократы надеялись на отказ от дебатов с Байденом

ВАШИНГТОН, 2 сентября, ФедералПресс. Республиканец, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его выступление на июньских дебатах с действующим главой государства Джо Байденом могло быть слишком успешным.
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