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Царьград

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В Ульяновске прогремел взрыв, горит автомобиль. Вот что известно

В Ульяновске прогремел взрыв, горит автомобиль. Вот что известно

В соцсетях сообщается о ЧП в Ульяновске: якобы горит автомобиль, есть пострадавший.В Ульяновске после взрыва полыхает автомобиль, утверждает телеграм-канал "База".

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