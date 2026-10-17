Случалось ли вам наткнуться на бабушкином чердаке на непонятный металлический предмет и подолгу крутить его в руках, гадая, зачем он вообще нужен? А может, на музейной витрине или в лавке старьёвщика попадалась вещица, похожая на запчасть от звездолёта, хотя точно сделанная на Земле? В этой подборке — двенадцать экспонатов, разгадать которые сумели только бывалые знатоки из интернета.