Случалось ли вам наткнуться на бабушкином чердаке на непонятный металлический предмет и подолгу крутить его в руках, гадая, зачем он вообще нужен? А может, на музейной витрине или в лавке старьёвщика попадалась вещица, похожая на запчасть от звездолёта, хотя точно сделанная на Земле? В этой подборке — двенадцать экспонатов, разгадать которые сумели только бывалые знатоки из интернета.
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