"5 килограммов кокаина": Владимир Путин рассказал, что нашли в офисе Пригожина

Сегодня нет Пригожина, а потому можно без опаски говорить о нем все что угодно! Видит Бог, что я Пригожина никогда не воспринимал как патриота России, да и потриатизм олигархов..... его по определегию не существует в природе, весь их патриотизм в деньгах.. Но сегодня, когда Пригожина нет в живых, верх конщунства расписывать или выдумавать его непристойные деяния! Где же автор был, когда Пригожин был живым?

US

Uri Strukow

Я часто с большим скепсисом слушаю нашего Президента. Ясно, что он говорит то, что докладывают ему. А есть ли вера тем, кто вокруг президента? Четырнадцать миллиардов в 19м и в 23м- следовательно Пригожин все деньги, получаемые от государства, тратил на дело, сколько бы миллиардов от поставок в МО или на содержание Вагнера Пригожин не получал. Шестьсот миллионов "ДВОРЕЦ" Пригожина- да он просто бомж по сравнению с чинушами и депутатами. Сравнить хотя бы ДВОРЕЦ Пригожина со скромным жилищем тех же Грефа, Сечина или Миллера. "По слухам" там не миллионы, а миллиарды даже по кадастру, облагаемые налогом. Как правило, это настолько меньше реальной стоимости, что даже нет смысла гадать. Десять миллиардов налички В НАШЕ ВРЕМЯ?! От иных- признаных честнее честного грузовиками вывозили, а потом обратно завозили. Талантливой Васильевой и скромняге Сердюкову в тапочках, все честно наворованное по суду вернули. Пять кило кокаина? А почему не пять тонн героина? Обыски были давно и при живом Пригожине, когда поливали грязью во всех СМИ и пытались навесить мятеж, говоря про миллиарды, фальшивые паспорта, парики, оружие- никто не заикнулся о наркоте. Нет веры никому.