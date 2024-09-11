Письмо Эйнштейна Рузвельту о планах нацистов создать ЯО продали на аукционе

Письмо физика Альберта Эйнштейна 32-му президенту США Франклину Рузвельту с предупреждением об угрозе создания нацистами ядерного оружия ушло с молотка за 3,92 млн долларов, говорится на сайте аукционного дома Christie's.
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