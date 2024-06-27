Nintendo показала новый трейлер Luigi's Mansion 2 HD, в котором на героя нападают разные п...

Nintendo показала новый трейлер Luigi's Mansion 2 HD, в котором на героя нападают разные приведенияNintendo опубликовала новый небольшой трейлер предстоящей игры Luigi’s Mansion 2 HD, которая являет собой ремастер Dark Moon.
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