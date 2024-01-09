Нападение на жительницу Североуральска из-за жалобы на снег вылилось в уголовное дело

Она утверждает, что ее оттаскали за волосы хозяин компании-подрядчика по уборке снега и его сын.В Североуральске следователи возбудили уголовное дело после нападения бизнесмена и его сына на женщину, которая пожаловалась на неубранный снег.
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