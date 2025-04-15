Лечить депрессию пересадкой кала — хорошая идея или нет? Объясняют гастроэнтеролог и психолог

Исследования уже проводятся Vokrugsveta.ru продолжает серию публикаций для рубрики «Мнение». Это регулярная колонка с авторским мнением инфлюенсеров, блогеров-экспертов о важных событиях, трендах, новостях и тенденциях — культурных, социальных, научных.
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