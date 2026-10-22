8 ноября в 15:00 в Новоаннинском ДК "ПОБЕДА" состоится концерт Государственного ансамбля песни и пляски "КАЗАЧЬЯ ВОЛЯ" с программой "ЗОЛОТО ТИХОГО ДОНА" 35 лет пролетели, как один миг! В октябре 1990 года в Волгограде был создан ансамбль песни и пляски «Казачья воля», который буквально за несколько лет доказал свою необходимость в условиях возрождения культуры донских казаков и уже в ноябре 1993 года получил статус государственного коллектива.
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