8 ноября в 15:00 в Новоаннинском ДК "ПОБЕДА" состоится концерт Государственного ансамбля песни и пляски "КАЗАЧЬЯ ВОЛЯ" с программой "ЗОЛОТО ТИХОГО ДОНА" 35 лет пролетели, как один миг! В октябре 1990 года в Волгограде был создан ансамбль песни и пляски «Казачья воля», который буквально за несколько лет доказал свою необходимость в условиях возрождения культуры донских казаков и уже в ноябре 1993 года получил статус государственного коллектива.