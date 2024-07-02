С 1 сентября российские врачи смогут назначать лечение онкобольным вне инструкции

С 1 сентября российские врачи получат возможность принимать решения о лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, которые не входят в стандартные инструкции, если все доступные линии терапии уже были использованы.
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