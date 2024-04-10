Персонажей в Stellar Blade намеренно сделали “идеальными” и красивыми, подчеркива...

Персонажей в Stellar Blade намеренно сделали “идеальными” и красивыми, подчеркивают разработчикиГлава корейской студии Shift Up уже успел официально прокомментировать претензии западной прессы и активистов к сексуальной главной героине Stellar Blade.
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