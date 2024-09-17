За сутки в Тамбовской области сбили трёх пешеходов

За прошедшие сутки в Тамбовской области под колёса автомобилей попали три пешехода. Утром 16 сентября в микрорайоне Южный посёлка Строитель водитель автомобиля "PORSCHE CAYENNE", 35-летняя женщина, сбила 11-летнего мальчика.
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