Единую денежную выплату для 67 тысяч астраханцев проиндексировали на 9, 5%

С 1 февраля Отделение Социального фонда России по Астраханской области проиндексировало на 9,5% страховые и социальные выплаты, в том числе ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ.
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