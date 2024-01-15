Продажи электрокаров в России выросли почти в четыре раза

Объем продаж электромобилей в России по итогам 2023 года вырос на 290 процентов. Интерес россиян к электрокарам вырос главным образом благодаря льготам: бесплатному проезду по платным трассам, освобождения от уплаты транспортного налога и парковок.
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