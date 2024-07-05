Основатель СДЭК Леонид Гольдрот продал свою часть в логистическом операторе

Мажоритарная доля в капитале логистического оператора СДЭК продана фонду под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН), пишут «Ведомости» со ссылкой на генерального директора СФН Екатерину Черных.
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