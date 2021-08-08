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Женщины 45+ и возможность иметь детей

Женщины 45+ и возможность иметь детей

Последнее время все чаще в комментариях стали появляться граждане, любящие порассуждать о женской фертильности.

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Лиза Ростовчанка (Лиза)
забеременеть можно в любое время до климакса,до 52 ,а кто то и позже.Но нужны ли эти дети в этом возрасте.Это огромный урон организму,бывает и смертельный.Как впрочем, на кой мужчине в 50 маленькие дети?утомительно.С внуком то потетешкался и свалил
Елена Мамонова
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