Женщины 45+ и возможность иметь детей

Всё о женщинахЖенщины 45+ и возможность иметь детей Последнее время все чаще в комментариях стали появляться граждане, любящие порассуждать о женской фертильности.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛиза Ростовчанка (Лиза)забеременеть можно в любое время до климакса,до 52 ,а кто то и позже.Но нужны ли эти дети в этом возрасте.Это огромный урон организму,бывает и смертельный.Как впрочем, на кой мужчине в 50 маленькие дети?утомительно.С внуком то потетешкался и свалилЕлена МамоноваВсему свое времяКомментировать
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