Стало проясняться, что имел в виду Шойгу, отдавая приказ группе «Восток»

Ход боевых действие на Харьковском направлении постепенно проясняет, что имел в виду министр оборону РФ Сергей Шойгу, приказав командующему группы «Восток» приоритетно уничтожать высокоточным оружием дальнобойные средства поражения противника.
Ход боевых действие на Харьковском направлении постепенно проясняет, что имел в виду министр оборону РФ Сергей Шойгу, приказав командующему группы «Восток» приоритетно уничтожать высокоточным оружием дальнобойные средства поражения противника.
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