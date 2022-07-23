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Стало проясняться, что имел в виду Шойгу, отдавая приказ группе «Восток»

Стало проясняться, что имел в виду Шойгу, отдавая приказ группе «Восток»

Ход боевых действие на Харьковском направлении постепенно проясняет, что имел в виду министр оборону РФ Сергей Шойгу, приказав командующему группы «Восток» приоритетно уничтожать высокоточным оружием дальнобойные средства поражения противника.

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