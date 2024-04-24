Десантники ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра

Наступление совершили при помощи авиации и артиллерии Подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ, входящие в состав группировки войск «Южная», при поддержке авиации и огня артиллерии штурмом сумели овладеть крупным опорным пунктом украинской армии на окраинах города Часов Яр, за который проходят бои в Донбассе, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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