Десантники ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра

Наступление совершили при помощи авиации и артиллерии Подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ, входящие в состав группировки войск «Южная», при поддержке авиации и огня артиллерии штурмом сумели овладеть крупным опорным пунктом украинской армии на окраинах города Часов Яр, за который проходят бои в Донбассе, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.