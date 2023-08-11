Геннадий Бережнов

Байден решил потратить $200 млн на противодействие России в Африке. Однако Байден уже давно ничего не решает. Этого президента ведут на верёвочке и когда падает, то поднимают. Машина власти там работает сама по себе и поправляет власть когда ей это нужно! Трамп придя к власти слегка подшлифует, но исправить что то радикально не сможет. Он из той же стаи.