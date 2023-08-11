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Байден решил потратить $200 млн на противодействие России в Африке

Байден решил потратить $200 млн на противодействие России в Африке

Глава Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден обратился к Конгрессу с просьбой о выделении 200 млн долларов на противодействие усилению влияния Российской Федерации в государствах Африки.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Байден решил потратить $200 млн на противодействие России в Африке. Однако Байден уже давно ничего не решает. Этого президента ведут на верёвочке и когда падает, то поднимают. Машина власти там работает сама по себе и поправляет власть когда ей это нужно! Трамп придя к власти слегка подшлифует, но исправить что то радикально не сможет. Он из той же стаи.
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