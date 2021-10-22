На улице Никифорова смонтировали новую ливнёвку и уложили асфальт

Подрядчики вели работы на участке от дома № 49 до № 53. Специалисты монтировали новые лотки и трубы, чтобы завести поверхностные грунтовые воды в сеть ливневой канализации и избавить местных жителей от многолетней проблемы течи на этом участке.
Подрядчики вели работы на участке от дома № 49 до № 53. Специалисты монтировали новые лотки и трубы, чтобы завести поверхностные грунтовые воды в сеть ливневой канализации и избавить местных жителей от многолетней проблемы течи на этом участке.
Свежие комментарии