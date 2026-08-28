Коллектив городской администрации города Новоаннинский провел субботник по очистке береговой линии реки Бузулук в районе старого водозабора.
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Коллектив городской администрации города Новоаннинский провел субботник по очистке береговой линии реки Бузулук в районе старого водозабора.
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