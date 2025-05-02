Древние откровения: что псалмы Давида говорят о будущем России в следующем десятилетии Юлия ЧелкановаЕсли вдумчиво читать каноничные библейские тексты, можно узнать много нового и интересного о себе и об окружающем мире.
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