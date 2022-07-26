Царьград

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Казаки вместе с ЧВК "Вагнер" переиграли ВСУ

Казаки вместе с ЧВК "Вагнер" переиграли ВСУ

Союзные силы взломали рубеж Клиновое – Покровское, и теперь готовы двинуться к Артёмовску (Бахмуту). Об этом сообщил атаман Общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Николай Дьяконов.

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