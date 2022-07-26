Казаки вместе с ЧВК "Вагнер" переиграли ВСУ

Союзные силы взломали рубеж Клиновое – Покровское, и теперь готовы двинуться к Артёмовску (Бахмуту). Об этом сообщил атаман Общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Николай Дьяконов.