Т-банк сообщает: школьник перевел родителю 4,6 млн рублей

В России школьник перевел 4,6 млн рублей родителю с комментарием «67», как сообщает Т-банк. Исследование выявило особенности в денежных переводах между родителями и детьми, подчеркнув различия в поведении матерей и отцов в зависимости от возраста и пола ребенка.
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