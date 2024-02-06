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Авиарейс "Барнаул - Сочи" задержали с утра до ночи из-за непогоды

Авиарейс "Барнаул - Сочи" задержали с утра до ночи из-за непогоды

Такая же ситуация произошла еще в двух сибирских городах В связи с задержками авиарейсов в аэропортах Барнаула, Новосибирска и Томска в Сочи проводятся проверки, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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