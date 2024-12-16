Почему конфликт на Украине находится в самой опасной фазе

Фото: ТГ Российская газета Российско-украинский конфликт достиг критической точки, и с ухудшением ситуации возрастает необходимость активного участия стран Глобального Юга, таких как Китай и Бразилия, в мирном разрешении конфликта.
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