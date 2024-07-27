Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Запад испугался возмездия России

Запад испугался возмездия России

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ  Петр Акопов Нужно готовиться к войне через три года — потому что чем бы ни закончился конфликт на Украине, у Запада будут проблемы с Россией: русские захотят отомстить.

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