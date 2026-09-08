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Лошадиный вопрос не решили – в парках по-прежнему организуют нелегальные катания

Лошадиный вопрос не решили – в парках по-прежнему организуют нелегальные катания

В Екатеринбурге не решен вопрос с организацией нелегального катания на лошадях. Так, с 1 сентября в городе вступили в силу расширенные правила, которые запрещают делать это на набережных, аллеях и тротуарах.

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