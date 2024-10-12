В Воронежской области в ДТП погиб депутат областной думы Евгений Гапоненко. Глава региона Александр Гусев отметил, что в нынешнем созыве парламентарий был зампредседателя комитета по местному самоуправлению и связям с общественностью.
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