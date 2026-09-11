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Кравцов: старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне

Кравцов: старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина В российских школах с 1 сентября 2027 года начнет действовать новый образовательный стандарт для старших классов.

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