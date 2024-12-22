В Петербурге наградили победителей и призеров Всемирных кадетских игр

Эти масштабные соревнования прошли в этом году в Венесуэле В Военной академии связи имени Буденного в Петербурге заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров сегодня наградил победителей и призёров IV Всемирных кадетских игр.
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