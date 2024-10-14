Правоохранители отреагировали на труп возле налоговой службы в Смоленске

Труп обнаружили случайные прохожие. Личность погибшего смолянина уже установили По факту смерти мужчины сегодня утром на проспекте Гагарина Смоленска, которого нашли недалеко от управления налоговой службы, правоохранительные органы назначили проверку.
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