В Свердловской области планируют открыть вытрезвители в 2027 году

В Свердловской области планируют открыть вытрезвители уже в 2027 году. Об этом сообщил главный врач Областной наркологической больницы и главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный в эфире радиостанции «Город ФМ 107,6», передаёт Lenta.