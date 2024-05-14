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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Нужно создать условия для зрелищного хоккея. Если техничные ребята будут развиваться, появится больше людей на трибунах. Тогда хоккей будет спортом номер один»

Роман Ротенберг хочет, чтобы в КХЛ была тенденция в пользу зрелищного хоккея – Какое самое яркое событие в минувшем сезоне КХЛ вы можете выделить? – Весь сезон выдался ярким.

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