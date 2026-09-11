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NewsOne

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Митрополит Тихон Шевкунов получил подозрение от Офиса генпрокурора Украины

Офис Генерального прокурора Украины совместно со Службой безопасности Украины сообщил о подозрении митрополиту Тихону (Шевкунову), который с 2023 года управляет Крымской митрополией РПЦ.

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