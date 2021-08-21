Экипажи МиГ-31 Морской авиации Тихоокеанского флота в ночных условиях выполнили полеты над Тихим океаном

Экипажи МиГ-31 Морской авиации Тихоокеанского флота в ночных условиях выполнили полеты над Тихим океаном

Экипажи всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31 совершенствовали выполнение взлёта, посадки при низкой облачности, пилотирование по приборам в условиях ограниченной видимости, а также в отсутствии видимых береговых ориентиров.

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