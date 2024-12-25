В Москве спрогнозировали резкий рост доходов таксистов перед Новым годом

«Мигрант Сервис»: доходы таксистов в Москве вырастут на 30-50 % к концу декабря По итогам декабря средний заработок таксистов в Москве может увеличиться на 30-50 процентов в сравнении с ноябрьским показателем за счет традиционного увеличения спроса на подобные услуги в конце года.
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