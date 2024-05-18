25 мая на Центральной набережной Волгограда пройдет масштабная дискотека для выпускников. Организаторы назвали её «Взрослая жизнь».
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25 мая на Центральной набережной Волгограда пройдет масштабная дискотека для выпускников. Организаторы назвали её «Взрослая жизнь».